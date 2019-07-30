Лондон, 31 июля, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Европейского союза произойдёт 31 октября — в любом случае. Такое заявление сделал министр Британии по вопросам Brexit Стивен Баркли в адрес ЕС, написал он в Twitter.

Brexit

Беседуя с Мишелем Барнье, еврокомиссаром, с которым Лондон ведёт переговоры по Brexit, Баркли сказал, что с соглашением или без соглашения 31 октября станет последним днём членства Британии в ЕС.

«Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без неё», — говорится в твите Баркли.

Напомним, план выхода из ЕС 29 марта 2019 г. Лондон осуществить не смог, поскольку консерваторы и лейбористы, а также сами консерваторы не смогли договориться об условиях выхода.

Предложенный Терезой Мэй (76-й премьер-министр Великобритании) вариант соглашения с Брюсселем отвергло её собственное правительство. ЕС дал британцам отсрочку до 31 октября. Лондон рискует выйти из ЕС без соглашения («жёсткий» Brexit).