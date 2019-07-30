Киев, 31 июля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Пока в команде украинского президента Владимира Зеленского работают люди вроде Андрея Богдана (глава президентского офиса), своей политики у Украины не будет, заявил киевский мэр Виталий Кличко в видеообращении в Facebook.

Qypchak Виталий Кличко

Обращаясь к Зеленскому, Кличко заявил:

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, то про какие новые стандарты мы можем говорить в политике?»

Напомним, Кличко находится в «подвешенном состоянии», рискуя потерять место мэра. 30 июля Богдан заявил, что Кличко не справляется с коррупцией в Киеве (коррупционные схемы он назвал институтом «смотрящих»).

"Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три «смотрящих», которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром», — сказал Богдан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после этого Кличко заявил, что обвинения Богдана — это «байки из склепа».