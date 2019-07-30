Москва, 31 июля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Перечень российских аналогов популярных иностранных приложений, которые в России могут обязать предустанавливать на смартфоны, опубликовал Институт развития интернета (ИРИ).

Смартфон

Уточняется, что критериями при выборе приложений стали заявленная функциональность сервисов, востребованность у пользователей и актуальность для потребителя.

В итоге ИРИ подыскал альтернативы приложениям для предустановки на смартфоны в девяти из двенадцати категорий. Девять «успешных» категорий:

браузер/поиск;

почта;

облака;

карты;

социальные сети;

музыка;

офисный пакет;

антивирусы;

цифровое ТВ.

Ещё три «неуспешных» категории — это те, где российские разработки не востребованы должным образом:

видеохостинги;

платежи;

мессенджеры.

Комментируя эти данные, гендиректор ИРИ Сергей Петров отметил, что пользователи не должны оказываться в ситуации отсутствия выбора — с монополией глобальных корпораций. И российские разработки позволяют такой выбор делать.

Так, российские поисковики, антивирусники, почтовые и облачные сервисы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы у отечественных пользователей более популярны.

«В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счёт оптимизации и объёма дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее», — сказал Петров.

Напомним, ранее ФАС представила концепцию, выступающую за необходимость попадания российских приложений в каналы предустановки и за право владельцев смартфонов и планшетов удалять любые предустановленные виды программного обеспечения.