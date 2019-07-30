Москва, 31 июля, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Данные о том, что в на курорте Анталья (Турция) только в этом году погибли десятки человек, шокируют, заявил глава «Турпомощи» Александр Осауленко, сообщает Nation News.

Dickelbers Автомобиль скорой помощи. Турция

Комментируя заявление генконсула РФ в Анталье Олега Рогозы о том, что «в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», директор «Турпомощи» согласился, что называть такие данные нужно.

«Мы понимаем, что жизнь каждого человека не имеет цены, и если брать безусловные величины, то это шокирует, — заявил Осауленко. — На мой взгляд, нужно бить тревогу, когда скончался даже один человек, но если мы хотим воздействовать на наших туристов, необходима такая шоковая информация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогоза назвал причины гибели людей, в том числе обострения хронических заболеваний, злоупотребление алкоголем, беспечность.

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