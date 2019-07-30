Лондон, 30 июля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters.

Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

По прогнозам аналитиков Reuters, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,6 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) и правительство США ещё не публиковали свои отчеты по запасам нефти с 22 по 28 июля.

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