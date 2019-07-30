Пекин, 30 июля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Власти Китая вновь призвали «иностранные силы» не вмешиваться в дела Гонконга, 30 июля передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин также заявил на брифинге в Пекине, что власти намерены сохранить «мир и стабильность» в Гонконге.

«У нас есть решимость и возможность защитить мир и стабильность в Гонконге» , — заявил пресс-секретарь китайского МИДа.

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