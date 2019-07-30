Минобороны Индии проводит конкурс по закупке тяжёлых торпед для субмарин
Нью-Дели, 30 июля, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Минобороны Индии обнародовало предложения по закупке 100 единиц тяжелых торпед для неатомных подводных лодок (НАПЛ) класса «Кальвари», сообщает 30 июля Jane's Defence Weekly.
Общая сумма заказа достигает $290 млн. В числе претендентов на этот заказ уже числятся корпорации «Рособоронэкспорт» и Saab, французская компания Naval Group, а также немецкая ThyssenKrupp Marine Systems.
Стоит отметить, что шесть подлодок «Кальвари» строятся компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи по лицензии французской компании Naval Group.
В отличие от традиционных для Индии схем закупок, эта сделка предполагает полную покупку у производителя без хотя бы частичной локализации сборки торпед на территории Индии.
Напомним, одна подлодка класса «Кальвари» уже принята на вооружение ВМС Индии, однако до сих пор не вооружена торпедами.