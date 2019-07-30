Шатура, Московская область, 30 июля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. На востоке московской области вблизи железнодорожной станции «Шатураторф» погибли два несовершеннолетних, попав под колеса электропоезда. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

По предварительным данным, двое детей перебегали железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом. Инцидент произошел около 20:30 возле станции «Шатураторф» Казанского железнодорожного направления. В итоге оба ребёнка получили травмы, несовместимые с жизнью.