Кветта, Пакистан, 30 июля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Количество погибших от взрыва на рынке Кветты в Пакистане выросло до пяти человек, сообщает 30 июля местный телеканал Dunya News.

U.S. Marine Corps Взрыв

Кроме того, в списках раненых и пострадавших числится уже 34 человека.

Напомним, ранее СМИ сообщали о четырех убитых и 12 раненых.

Отмечено, что главной целью боевиков был полицейский фургон, который уничтожен взрывом почти полностью. Кроме фургона сильно пострадали стоявшие рядом автомобили и витрины магазинов.

О своей ответственности за этот взрыв ни одна из радикальных группировок пока не заявила.