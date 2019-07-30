Москва, 30 июля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения государственных регистрационных номеров транспортных средств. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

AutoPhotography

В ближайшем будущем граждане могут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Кроме того, устанавливается ответственность для специализированных организаций и должностных лиц за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка государственной регистрации.

Закон вступит в действие с 1 января 2020 года.

Стоит отметить, что ещё в феврале Федеральная антимонопольная служба предложила установить предельную цену на государственные регистрационные номера автомобилей в размере 2 тыс. рублей. А для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта — 1,5 тыс. рублей.