Генерал ВВС США Джон Хайтен отрицает обвинения в харассменте
Вашингтон, 30 июля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Генерал ВВС Джон Хайтен, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Объединенного комитета начальников штабов (JCS), отрицает обвинения в сексуальных домогательствах, 30 июля передает агентство Reuters.
Хайтен также пообещал на посту главы JCS поддержать реформы, направленные на борьбу с сексуальным насилием в армии.
Хайтен был обвинен в харассменте полковником Кэтрин Сплетстосер. Бывшая подчиненная Хайтена утверждает, что генерал насильно целовал её, лапал и тому подобное.
Следственная группа ВВС США не подтвердила обвинения. Комитет сената по вооруженным силам также заявил о невиновности генерала.
В ходе слушаний в Конгрессе генерала поддержала также сенатор Марта Максалли — пилот ВВС США, которая сама подвергалась сексуальным домогательствам в армии.
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