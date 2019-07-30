Париж, 30 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. На юге Франции в департаменте Гар лесными пожарами уничтожено не менее 250 гектаров леса, сообщает 30 июля газета Provence.

Firecorps.org

Из районов, охваченных лесным пожаром, было эвакуировано 170 человек.

С огнём борются 300 пожарных, 90 единиц наземной техники и семь пожарных самолётов. Тем не менее дым от пожара виден на расстоянии 30 км.

Главной причиной лесных пожаров во Франции считают необычайно жаркую погоду. В стране фиксируются абсолютные температурные рекорды.