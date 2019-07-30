Лондон, 30 июля, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения поставок из Ирана и ожидаемого сокращения добычи в США, 30 июля передает агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,10 (1,73%), до $64,72 за баррель. В ходе сессии «мировой эталон» уже поднимался до $64,95 за баррель.

Нефть WTI подорожала на $1,29 (2,27%), до $58,16 за баррель. Дневной диапазон марки составил от $56,98 до $58,33 за баррель.

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