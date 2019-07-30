Индианаполис, США, 30 июля, 2019, 22:13 — ИА Регнум. В США будут эксгумированы останки одного из самых знаменитых гангстеров — Джона Диллинджера. Об этом пишет газета Indianapolis Star.

Ctac Посмертная маска Джона Диллинджера

В свое время Диллинджер возглавлял список самых разыскиваемых американских преступников. Он много грабил и убивал в годы Великой депрессии.

Полиция считала, что возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям множества банков, нападению на полицейские участки и убийству как минимум 10 человек, в том числе одного сотрудника полиции.

В 1934 году в Чикаго Диллинджер был застрелен агентами ФБР. Ему был 31 год. Похоронили Дилленджера в его родном штате Индиана, при том что на похоронах присутствовали более 10 тыс. человек.

Родственники гангстера опасались, что его останки могут быть похищены и поэтому положили на его гроб около 2,5 тонны бетона.

Процедура эксгумации на кладбище в Индианаполисе пройдет по запросу племянника Диллинджера. Основания для эксгумации не называются.