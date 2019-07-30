Ереван, 30 июля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Замминистра обороны Армении Габриель Балаян рассказал ряду телеканалов о причинах обострения ситуации на передовой, невозможности перехода на полностью контрактную военную службу и о каких сюрпризах говорил министр обороны Давид Тоноян по поводу приобретения Арменией вооружения, сообщает АрмИнфо.

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Так, на вопрос, чем обусловлена сегодняшняя напряженность на армяно-азербайджанской госгранице, Балаян заверив, что ВС Армении дали равнозначный ответ на убийство и ранение армянских солдат, констатировал, что обе стороны сейчас ведут активные инженерные работы, укрепляют позиции, чем скорее всего и вызвана активность противника. По его словам, армянская сторона предотвращает любую попытку продвижения противника вперед или осуществление такого рода инженерных работ, которые в будущем могут дать ему преимущество над нашими боевыми позициями.

«В определенной степени причина напряжения и в этом. В этой связи хотел бы призвать экспертное сообщество и журналистов тщательно проверять данные о ситуации на передовой, полученные из т. н. неофициальных источников», — сказал Балаян.

Меж тем, коснувшись закупок вооружения Арменией и заявления главы оборонного ведомства Давида Тонояна о том, что в этой сфере ожидаются сюрпризы, замминистра подтвердил, что действительно ожидаются сюрпризы, которые коснутся и покупки вооружения и производства их на месте.

«Пока что, думаю, мы должны ограничиться заявлением министра, однако уже скоро у нас будет возможность публично заявить о них», — отметил Балаян.

На уточнение, каковы перспективы перехода Армении на полностью профессиональную армию, Балаян констатировал, что это невозможно как минимум до тех пор, пока охранной госграницы занимаются не пограничники, а ВС Армении.