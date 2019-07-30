Москва, 30 июля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Сегодняшний вторник, 30 июля, стал самым холодным днем с начала этого месяца в Москве, однако 31 июля ожидается ещё более холодная погода. Об этом сообщает Московское метеобюро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доджь в Москве

В 16:00 воздух в Москве прогрелся до 16,1 градуса Цельсия. Это самая низкая температура дня с начала июля.

Среднесуточная температура в Москве более чем на 6 градусов ниже климатической нормы.

При этом, по прогнозам синоптиков, завтра, 31 июля, будет ещё холоднее.

Напомним, что на большей части Европейской территории России наблюдается «ультраполярное вторжение» — огромные массы холодного воздуха из Арктики устремились с севера на юг под влиянием тыловой части огромной циклонической депрессии, центр которой завис в районе Архангельской области и Республики Коми.