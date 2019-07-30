Москва, 30 июля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Политологи продолжают комментировать перспективы событий, которые могут произойти в Москве третьего августа, в связи с отказом «Либертарианской партии» провести митинг «Вернем себе право на выборы — 2» на согласованной мэрией Москвы площадке — проспекте Академика Сахарова. Запросом устроителей для проведения митинга была названа Лубянская площадь.

Robert Wielgórski Лубянская площадь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы митинга отказались от переговоров с мэрией столицы.

«Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа», — сказала пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин считает, что задачи организаторов митинга вполне очевидны: они опять хотят устроить беспорядки в Москве.

«Вполне очевидно, что те люди, которые сейчас призывают к тому, чтобы выйти на Лубянку, а затем на Бульварное кольцо, стремятся устроить беспорядки. Учитывая то, как складывались события 27 июля, можно сказать, что это последовательные действия по дестабилизации ситуации в Москве», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Организуются группы «боевиков-отморозков», которые нападают на полицейских, принуждая их к ответным действиям. Учитывая, что в выходные на Бульварном кольце будет большое число отдыхающих, с которыми буду смешиваться эти «политические активисты», можно сказать, что они хотят подставить под насилие со своей стороны, и со стороны правоохранительных органов еще и тех, кто мирно гуляет», — подчеркнул эксперт.

«То есть все это — очень циничный, жестокий и коварный план по организации массовых беспорядков в Москве. Я убежден, что это уже не вопрос административной ответственности, а давно вопрос в рамках компетенции Уголовного кодекса», — подчеркнул Павел Данилин.

«Нужны максимально жесткие меры противодействия тем, кто призывает к участию в этих массовых беспорядках», — подчеркнул эксперт.

«Они собираются выйти на Лубянку, вместо согласованного проспекта Сахарова, чтобы потом пойти по Бульварному кольцу. Уже сейчас мы можем точно говорить, что готовится целая серия провокаций. И в ходе этих провокаций оппозиция намерена опять получить картинку, которая им так нужна. Им мне нужна никакая Мосгордума, им нужно нарушение закона, которое приведет к красивой картинке», — рассказал политолог.

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Комментируя версии отдельных СМИ о том, что на несогласованной акции в Москве в субботу, 27 июля, приняли участие не 3,5 тысяч человек, а не менее пяти тысяч, политолог отметил, что в данном случае имеет место очевидное манипулирование, и несомненное нарушение при сборе подписей.

«Мы имеем дело с серьезнейшими нарушениями при сборе подписей. Для кого-то было бы, наверное, возможно, немного закрыть глаза на, как было в ситуации с Сергеем Митрохиным», — отметил Павел Данилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу кандидата в депутаты Московской городской думы Сергея Митрохина признать действительными подписи его избирателей и повторно рассмотреть вопрос о его регистрации как кандидата. Об этом стало известно 30 июля в ходе заседания рабочей группы.

«Окружная избирательная комиссия признала недействительными 618 подписей. В пользу кандидата предлагается засчитать 203 подписи. Тогда 415 у кандидата подписей недействительных, а достоверных — 4525 подписей, чего с небольшим запасом хватает для регистрации», — цитирует слова члена МГИК Дмитрия Реута ТАСС.

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Однако, по словам Павла Данилина, «когда приносят подписи «мертвых душ», когда приносят старые базы данных, когда приносят абсолютно неадекватные подписи иногородних людей, и пытаются выдать их за подписи москвичей, то невольно возникает вопрос: они на что надеются? Или изначально планировали все это — протесты, провокации?»

«Если бы из пяти тысяч человек, якобы принявших участие в несанкционированной акции в Москве, о которых говорят оппозиционеры, каждый собрал бы по несколько настоящих подписей за своего кандидата, никаких проблем бы не было. Но мы же понимаем, что из этих пяти тысяч по меньшей мере две трети — это иногородний актив сторонников Алексея Навального. И именно поэтому, кстати, среди задержанных 27 июля две трети тоже было иногородних. И никаких значимых подписей собрать там, «у себя не в Москве» они не могли», — подчеркнул эксперт.

«А в Москве, где, как выяснилось, у Алексея Навального нет актива, который готов не просто подписи собрать, но и поддержать этих людей, которые призывают к массовым акциям неповиновения — таких людей почти нет. Что, между прочим, и объясняет, почему подписи были собраны так плохо. Потому что актива нет, потому что актив надо обучать, а никто не умеет. И никто из этих «оппозиционеров» не умеет этого делать. А в Москве даже малое число активистов не готовы это делать. Все цепляется одно за другое», — завершил свой комментарий директор Центра политического анализа.

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