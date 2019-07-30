Пекин, 30 июля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Состояние и меры по дальнейшему улучшению экономической ситуации в стране и совершенствованию экономической работы КПК и Госсовета КНР были обсуждены на заседании ЦК КПК с участием представителей широкой политической общественности, сообщает 30 июля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В мероприятии, на котором присутствовал и выступил с важным докладом партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, участвовали и высказали свою точку зрения представители различных демократических партий, Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев, а также известных в стране беспартийных деятелей, специалистов и экспертов.

В центр внимания в ходе обсуждения были поставлены меры руководства экономикой во второй половине текущего года.