Пекин, 30 июля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. В Пекине с визитом находится председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят, сообщает 30 июля Синьхуа. Встречу с ним провел заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Mil.by Зубайр Махмуд Хаят (слева)

Китайский руководитель охарактеризовал Пакистан как «единственного всепогодного стратегического партнера» Китая, действия которого не зависят от динамических изменений международной обстановки. Он подчеркнул, что Пекин и Исламабад связывают отношения глубокого взаимного доверия, и две страны всегда поддерживают друг друга.

Цишань также отметил стремительное развитие китайско-пакистанских отношений, которое осуществляется усилиями обоих лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, которые на своих встречах неизменно достигают важных и продуктивных договоренностей.

Внимание зампреда председателя КНР также привлекло быстрое развитие китайско-пакистанского экономического коридора, которое способствует развитию стратегической координации и расширению партнерства в сфере безопасности и борьбе с терроризмом.

Пакистанский гость, в свою очередь, высоко оценил экономические и политические достижения КНР, высказался в поддержку сближающей страны инициативы «Пояса и пути», а также заверил собеседника в готовности Исламабада участвовать в строительстве продвигаемого Китаем сообщества единой судьбы человечества.