Греция осуждает бурение Турции на Кипре
Афины , 30 июля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Греция осуждает бурение Турцией скважин для добычи газа на шельфе Кипра, 30 июля передаёт агентство Reuters.
Carey Akin
Буровая установка
«Незаконные действия Турции, которые противоречат нормам международного права, ставят под угрозу безопасность региона», — заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.
Дендиас отметил, что действия Турции являются «вопиющим нарушением суверенитета» Республики Кипр.
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