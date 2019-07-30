Москва, 30 июля, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Главное управление МВД по Москве призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции в столице 3 августа. Соответствующее сообщение размещено 30 июля на официальном сайте ведомства.

Мвд.рф Полиция

По информации МВД, в сети появились призывы к гражданам 3 августа принять участие в массовом мероприятии в центре Москвы, однако в столичные органы власти уведомлений о согласовании данного мероприятия не поступало.

«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нём», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях и предупредили, что столичная полиция «будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга оппозиции 3 августа на проспекте Академика Сахарова. Однако Либертарианская партия, подававшая заявку, отозвала свою заявление и отказалась от участия в акции. Организаторы просили предоставить им для митинга Лубянскую площадь.

27 июля в ходе несанкционированной акции у здания московской мэрии полицией были задержаны более тысячи человек. Большинство из них были освобождены в тот же день. Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении после акции 27 июля уголовного дела по статье «Массовые беспорядки» и трёх уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».