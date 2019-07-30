Москва, 30 июля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в России. Соответствующий документ опубликован сегодня, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

Напомним, что демпфирующий механизм должен сдерживать цены на моторное топливо внутри России. Суть механизма в том, что если экспортная цена моторного топлива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри России. В том случае, если российские цены на моторное топливо будут выше экспортных, то нефтяники обязаны поделиться с государством частью своих сверхприбылей.

Корректировки предусматривают снижение с 1 июля 2019 года условной средней оптовой цены в России, учитываемой при демпфере, для бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну, дизельного топлива — с 50 до 46 тысяч рублей. При этом в последующие годы, вплоть до 2024 года, ежегодно эти цены будут увеличиваться на 5%.

Кроме того, с 1 августа 2019 года вводится демпфирующий механизм для авиакеросина, который приобретают авиакомпании, а также для битума, используемого в дорожном строительстве.