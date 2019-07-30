Зеленскому советуют «закончить грызню по поводу Бандеры, языка и веры»
Киев, 30 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно занять прагматичную позицию в реализации государственной политики, в частности, нужно вывести Украину «из вечной грызни по поводу языка, веры, Бандеры» и обратить внимание на экономику и институты. Об этом 30 июля написал на своей странице в «Фейсбуке» политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.
Он предупреждает, что рано или поздно Зеленскому придётся сформулировать рецепты роста благосостояния граждан и экономики, отношение к российским производителям товаров.
Он также советует Зеленскому заключить пакт с крупным бизнесом, чтобы они не вмешивались в политику и платили налоги внутри страны в обмен на защиту со стороны государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский заявил, что провел переговоры с представителями крупных украинских промышленных корпораций, в частности с собственником группы СКМ Ринатом Ахметовым и собственником группы «Интерпайп» Виктором Пинчуком. По его словам, бизнесмены согласились вкладывать свои деньги в восстановление инфраструктуры, экономики и социальной сферы региона.
Зеленский отметил, что Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 украинских моряков, а также заниматься решением проблем, связанных с лечением, реабилитацией и социальной поддержкой украинских солдат. При этом Ахметов займется медициной и дорогами Донбасса, а Коломойский — инфраструктурой. «Но он еще об этом не знает», —уточнил президент.