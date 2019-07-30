Киев, 30 июля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Офис президента Украины хочет превратить мэра Киева Виталия Кличко в «свадебного генерала», лишив его должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 30 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Мусиенко.

Gov.ua Виталий Кличко

Он напомнил, что ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович лишил полномочий одиозного мэра Леонида Черновецкого (кличка «Лёня космос»), назначив на пост КГГА Александра Попова.

«Да, с одной стороны Богдан прав. Почему? Потому что есть нора закона, согласно которой господин Кличко не исключение, он тоже должен быть уволен… С другой стороны прав и Кличко, он говорит: «Меня избрала местная община как бы там ни было, но на честных выборах. Тогда давайте так, вы меня увольняете и сразу назначаете досрочные выборы». Я вижу, что сейчас есть желание уволить и не назначить Кличко, а назначить кого-то временно исполняющего обязанности. А досрочные выборы еще не ясно, когда будут. Будет та же история что и с Черновецким, когда на пост был назначен Попов», — сказал Мусиенко.

По его словам, новому парламенту нужно наделить мэра Киева реальными полномочиями.

«Нужно внести изменения в законодательство о городе-герое Киев и забрать полномочия у главы КГГА, сделать префекта, о чем говорил сам Богдан. Нужно внести изменения в закон о местом самоуправлении, чтобы киевляне, избрав мэра, знали, что они выбрали человека с полномочиями, а не «свадебного генерала», — добавил Мусиенко.

Он напомнил, что второй президент Леонид Кучма лишил Киев «полноценного местного самоуправления».

«У нас есть киевская городская государственная администрация, которая обладает всеми функциями, чтобы осуществлять управление столицей. Функции киевского городского мэра сводятся: первое — к подписанию решений Киевсовета, второе — к председательствованию на заседаниях Киевсовета и третье — представительство Киева во внешних отношениях. Это было заложено в законодательство еще во времена Кучмы, потому что любая центральная власть хотела контролировать город Киев», — сказал Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих». Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить 20 млн долл из местного бюджета.