Москва, 30 июля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа. Об этом 30 июля сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

Artem Svetlov Шереметьево

По его словам, устранить проблемы руководству воздушной гавани удалось за счёт набора дополнительного персонала, повышения заработной платы грузчикам, переориентации потоков, связанных с обработкой багажа в терминале D, и других мер.

Министр добавил, что в «Шереметьево» выезжали представители Ространснадзора, которые подтвердили, что на данный момент выдача багажа в аэропорту осуществляется без сбоев.

Напомним, массовые задержки с обработкой багажа в «Шереметьево» наблюдались с начала июня. Аэропорт увеличил численность персонала, занимающегося выдачей грузов, однако это полностью не решило проблемы. На минувшей неделе в «Шереметьево» сообщали, что ситуация в целом стабилизировалась, и жалоб на задержки больше не поступает.