Кемерово, 30 июля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 30 июля, прошло очередное заседание суда о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». В качестве свидетеля был вызван начальник первого отряда ФПС ФГКУ по Кузбассу Сергей Яковлев, сообщает «Газета Кемерова».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

Яковлев рассказал, что проход в кинозал, где погибли люди, был перегорожен. И именно поэтому спасатели двинулись дальше по коридору, пока не уперлись в стену. Другое пожарное звено попало под трибуну кинозала.

Судья спросила, почему никто не уточнил план здания. На что Яковлев ответил, что организационными вопросами должен заниматься начальник боевого участка, который координирует работу звеньев, организует доступ к необходимой документации, в том числе плану здания и скорости распространения огня.

Напомним, что пожар, унёсший жизни десятков человек, произошёл в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова 25 марта 2018 года.