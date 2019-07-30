Самара, 30 июля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

63.mchs.gov.ru/ Пожар в Железнодорожном районе города Самары

Три жилых дома загорелись на площади 1,8 тыс. квадратных метров на улице Волгина в Железнодорожном районе Самары.

К счастью, жильцы дома смогли эвакуироваться самостоятельно. Однако существует угроза перекидывания огня на соседние дома.

Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд.