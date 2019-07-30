В Киеве забросали яйцами пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады
Киев, 30 июля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Киеве сорвали пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает агентство «Укринформ».
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Пресс-конференция в агентстве «Укринформ» была посвящена прошедшим на Украине 21 июля досрочным парламентским выборам.
В какой-то момент в здание агентства «Укринформ», где проходила пресс-конференция, ворвались активисты малоизвестной организации «Традиция и порядок», и напали на присутствовавших.
Нападавшие выломали двери, избили сотрудников агентства и забросали яйцами собравшихся.
В ходе беспорядков пострадали трое сотрудников информагентсва.