Кардифф, Великобритания, 30 июля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Уэльс, где встретился с фермерами, 30 июля передает агентство Associated Press.

Number 10 Борис Джонсон

В ходе напряженной встречи фермеры заявили Джонсону, что «жесткий Brexit» разрушит сельское хозяйство страны. Джонсон с этим не согласился.

«Мы позаботимся о сельскохозяйственном секторе. Мы позаботимся, чтобы вы получили необходимую поддержку» , — заявил Джонсон фермерам.

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