Тегеран, 30 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика США на Ближнем Востоке — это самый крупный провал этой страны со времен войны во Вьетнаме. Соответствующее сообщение Зариф опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 30 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Зариф считает, что вся политика США на Ближнем Востоке за последние десятилетия является одним сплошным провалом.

«Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме», — пишет глава иранского внешнеполитического ведомства.

Также Зариф призвал президента США Дональда Трампа отказаться от «ложной истории «группы-Б» и её жажды бесконечной войны.

Под «группой-Б» глава иранского МИД называет некое «объединение» ряда лиц, а именно: советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана аль-Сауда, наследного принца ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Зариф подчеркнул, что дипломатия равнозначна благоразумию, а вовсе не слабости.

Напомним, что с приходом к власти в США Трампа американская политика против Ирана приняла отчетливо конфронтационный характер.