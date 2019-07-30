Кемерово, 30 июля, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что Кузбассу нужно активнее выходить со своей продукцией на экспорт. А для это региону придётся учитывать мировой спрос на сельскохозяйственные культуры и создавать необходимую инфраструктуру. С таким заявлением Цивилёв выступил на встрече с аграриями во время выездного совещания сегодня, 30 июля, в Яйский район, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Согласно целевым показателям, установленным Минсельхозом страны, к 2024 году Кузбассу нужно увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса с 272 млн долларов до 511 млн долларов США.

Напомним, что ранее на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве на территории посёлка Промышленная элеватора вместимостью до 100 тыс. тонн зерновых и масличных культур.