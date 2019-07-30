Нью-Дели, 30 июля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Военное ведомство Индии сомневается в необходимости покупки у США разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает 30 июля газета Hindustan Times.

Af.mil RQ-4

По утверждению издания, к такому мнению индийские военные пришли после уничтожения Ираном беспилотника США RQ-4 Global Hawk в небе над Персидским заливом.

Этот случай поставил под сильное сомнение былую уверенность в неуязвимости дронов американского производства.

К тому же власти Индии считают эти аппараты слишком дорогими.

Напомним, ранее индийское военное ведомство планировало приобрести в США порядка 30 беспилотников, включая 20 ударных беспилотников Predator-B и 10 воздушных разведчиков RQ-4 Global Hawk.

Общая сумма сделки достигала $6 млрд.

В частности, каждый ударный беспилотник Predator-B с высокоточными боеприпасами обойдётся Нью-Дели в $200 млн.

Индийские военные начали высказывать мнение, что такая стоимость превосходит цену многоцелевого истребителя Rafale c комплектом ракет.

Не исключено, что Индия предпочтёт купить вместо американских дронов многоцелевые истребители с дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух». Кроме того, в Индии активно обсуждается проект создания отечественного ударного беспилотника Ghatak.