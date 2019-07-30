Донецк, 30 июля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Гражданство России по упрощённой схеме за неделю получили свыше полутора тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 30 июля в миграционной службе МВД ДНР.

Паспорт РФ

«Паспорта Российской Федерации на минувшей неделе получили 1523 жителя Донецкой Народной Республики», — приводит сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».

Всего, как сообщается, на сегодняшний день российские паспорта получили уже более 6,8 тысячи жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Для рассмотрения заявок на получение гражданства от указанных категорий лиц был установлен трёхмесячный срок, для них также было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

17 июля Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощённый порядок предоставления гражданства на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.