Лондон, 30 июля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. По оценкам аналитиков, в июле нефтяной экспорт Ирана сократился примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, 30 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Refinitiv и МЭА заявляют, что Иран экспортировал около 300−500 тыс. баррелей в сутки. По оценкам Kpler, в июле Иран ежедневно отгружал 417 тыс. баррелей нефти, что на 115 тыс. баррелей меньше июньского экспорта.

При этом Kpler заявляет об увеличении запасов иранской нефти, находящейся на хранении в танкерах, до 56 миллионов баррелей — это вдвое больше, чем в мае. Примерно столько же нефти находится в хранилищах на суше.

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