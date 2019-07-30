Москва, 31 июля, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Во время обучения избранных депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» психологи будет выбирать из них лиц, заслуживающих доверия и напротив, потенциальных предателей и бунтовщиков. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

29 июля на Украине начались курсы для избранных народных депутатов от «Слуги народа». Их обучат основам экономики и государственного управления. Таким образом планируется повысить грамотность депутатов Верховной рады от этой партии.

Однако это далеко не единственные цели курсов, считает депутат Госдумы РФ.

«Задача стоит их познакомить. Как я понимаю, партия формировалась в спешке и многих не так знают избиратели. Второе — с ними, я думаю, работают опытные психологи и специалисты, которые будут определять расклад, кто выделяется, кого надо выдвинуть на первые позиции, кого осадить, кто будет выступать в рамках массовки», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению общественного деятеля Николая Старикова украинская власть поменяла только оболочку, но не свою прежнюю суть.