Махачкала, 30 июля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по СКФО поручило руководителю СКР по Дагестану Сергею Дубровину взять под контроль расследование уголовного дела против местного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Ему поручено организовать всестороннюю и объективную проверку всех приведённых обвинением доводов, передаёт 30 июля корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев обвиняется в участии в террористической организации и финансировании международных боевиков. В настоящее время он по решению суда находится под стражей. Сам журналист свою вину категорически отрицает.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Дагестана организовать тщательную проверку сведений относительно уголовного преследования Гаджиева.

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