Ярославль, 30 июля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Ремонт улицы Республиканская в Ярославле, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги», может не завершиться в срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в рабочей группе по строительству, ремонту и содержанию дорог в Ярославской области. Участники рабочей группы, в которую входят депутаты Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля, представители экспертного сообщества, побывали на самом объекте.

Duma.yar.ru Работы на улице Республиканская

«Есть замечания по исполнению графика ремонта. К тому же свои коррективы вносит и погода. Есть замечания к технологии выполнения и культуре производства работ», — рассказал депутат Ярославской областной думы Николай Бирук.

Работы по ремонту улицы Республиканская начались в июне 2019 года. Согласно муниципальному контракту, они должны завершиться к 30 октября. В течение этого времени необходимо отремонтировать 53,5 тысячи квадратных метров проезжей части и выложить плиткой 18,6 тысяч квадратных метра тротуаров. Стоимость всех работ составляет 118 миллионов 247 тысяч рублей. Подрядчиком является компания «ДЭП-57»

"Нам показали календарный план, есть большие сомнения, что они успеют. Чтобы закончить в октябре, начинать нужно было в мае. У компании-подрядчика нет опыта проведения подобных ремонтов, не хватает квалифицированной рабочей силы», — пояснил ИА REGNUM член экспертного совета при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области Лев Размолодин.

Duma.yar.ru Осмотр ремонта улицы членами рабочей группы

У членов рабочей группы возникли вопросы и по проекту самого ремонта улицы Республиканская. В частности, в рамках работ ликвидированы три так называемых «островка безопасности» на Октябрьской площади Ярославля.

«Происходит сужение проезжей части. В этом месте в «часы пик» и так постоянные пробки. Мы задали вопрос представителям областных властей и подрядчику, учитывался ли этот момент при проектировке. Нам ответили утвердительно. Еще один момент — там, где не уложена плитка, постоянная грязь. Жители близлежащих домов постоянно жалуются. По контракту уборку должен проводить подрядчик. Попросили мэрию за этим следить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Работы на Октябрьской площади

На запрос ИА REGNUM в мэрию Ярославля о соблюдении сроков ремонта улицы Республиканская получен официальный ответ.

«Сейчас на улице Республиканская установлено 35% бордюрного камня. Приемка всех работ должна пройти в конце октября», — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии.

При несоблюдении сроков ремонта в муниципальном контракте предусмотрена выплата подрядчиком неустойки.