Москва, 1 августа, 2019, 02:00 — ИА Регнум. 1 августа 1926 года было завершено строительство стадиона «Юных пионеров». Стадион стал первым специализированным физкультурно-спортивным учреждением и положил начало развитию детско-юношеского спорта в СССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM На месте стадиона «Юных пионеров» (со стороны Грушевой аллеи) возвели новый ЖК

История стадиона началась в конце девятнадцатого века. Сначала на месте будущих «Юных пионеров» проходили различные выставки. Среди них: Ремесленная выставка 1885 года, Французская торгово-промышленная выставка 1891 года, Фабрично-заводская и ремесленная выставка 1914 года.

Но со временем территория стадиона полностью перешла спортсменам. 16 декабря 1895 года здесь был открыт Московский клуб лыжников (самый известный до революции спортивный клуб), а в 1911 на стадионе была построена специализированная футбольная площадка.

Во время Первой мировой войны арена была заброшена, на её месте лежали сломанные трамваи. О стадионе вспомнили только в 1926 году, когда он достался футбольному клубу «Пищевики»: в апреле начались масштабные работы по восстановлению, а 1 августа он был полностью построен. Арена получила название — «стадион Союза пищевиков имени Томского». Здесь проходили футбольные матчи, за которыми могли наблюдать одновременно 13 тысяч человек.

В 1934 году из-за проведения политики «всё лучшее — детям» Московская партийная организация передала стадион школьникам. Так, арена сменила название на стадион «Юных пионеров» и стала центром развития детского и юношеского спорта.

В СЮПе было около 30 спортивных секций: по футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, гимнастике, фигурному катанию, хоккею на льду, хоккею на траве, велоспорту, бегу и так далее.

Здесь работала Татьяна Анатольевна Тарасова, тренировались Ирина Слуцкая, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Марина Климова, Сергей Пономаренко и другие знаменитые спортсмены.

Кроме того, на стадионе часто проводились различные спортивные турниры, например, во время летних Олимпийских игр 1980 года здесь прошли соревнования по хоккею на траве.

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Стадион «Юных пионеров» славился не только спортивными достижениями: по обоим концам ограды стадиона находились мозаичные панно, которые были созданы в 1964 году. На первой мозаике — «Спорт» изображены три спортсмена на беговой дорожке, девочка со скакалкой и две велосипедиста, на второй — «Спорт и дети» были две девочки с гимнастическими обручами и мальчики, играющие в футбол. В 2016 году панно получили статус: «Объект, имеющий признаки объекта культурного наследия».

Несмотря на то, что именно со стадиона началась история детско-юношеского спорта в России, в 2015 году было принято решение закрыть стадион. Это решение вызвало недовольства в обществе. Люди подписывали петиции и выступали против решения снести стадион, но это не помогло.

Сейчас на месте стадиона строят жилой комплекс, который будет введён в эксплуатацию в четвёртом квартале 2019 года.