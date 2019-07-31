Вашингтон, 31 июля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Заметный партийный разрыв наблюдается во мнениях относительно России и ее влияния на США, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного исследования 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным опроса, 65% сторонников Демократической партии считают силу и влияние России угрозой американскому благополучию, в то время как среди республиканцев это мнение разделяют 35%. При этом значительные «партизанские разногласия» по поводу угрозы со стороны России возникли только во время кампании 2016 года.

Республиканцы гораздо чаще, нежели демократы, склонны считать Россию «не такой уж большой проблемой». Не считают Россию проблемой только 26% респондентов, причем придерживаются этого мнения 38% республиканцев и только 14% демократов. Видят в России серьезную проблему 44% респондентов, причем демократы — в 49% случаев, а республиканцы — в 41%. Считают РФ соперником 26% участников опроса, среди сторонников Демпартии таковых 34%, а среди их оппонентов — 20%.

Обращает на себя внимание, что отношение демократов к России значительно ухудшилось после 2016 года, то есть с приходом Дональда Трампа: в апреле 2016 к РФ относились как к противнику 20% демократов (сейчас — 34%), вообще не считали ее проблемой 29% (сейчас — 14%). При этом мнение республиканцев относительно России не сильно изменилось: 3 года назад вообще не считали России угрозой 29% (ныне 38%), но вот число тех, кто видит в ней серьезную проблему, осталось неизменным: 41%. Соперником же ее ранее видели 27% — ныне 20%.

Исследование проводилось 10−15 июля с участием 1502 взрослых граждан США.