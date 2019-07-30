Кемерово, 30 июля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила в городе Кемерово профилактические испытания теплотрасс. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, энергетики своевременно возобновили подачу горячей воды потребителям после финального этапа ежегодной проверки трубопроводов на прочность и плотность.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК закончила гидравлические испытания тепловых сетей в Кемерове

СГК по графику восстановила горячее водоснабжение IV группы потребителей Центрального и Заводского районов Кемерова после четвертого, заключительного этапа испытаний тепловых сетей. Временное ограничение подачи горячей воды вводилось на период с 15 по 28 июля.

По информации на 29 июля, Сибирская генерирующая компания завершила выполнение всех технологических процедур, необходимых для возобновления горячего водоснабжения потребителей после испытаний трубопроводов магистральных и внутриквартальных теплотрасс.

Вместе с тем СГК напоминает, что на сроки подачи горячей воды в квартиры горожан также влияет техническое состояние внутридомовых инженерных коммуникаций, находящих в зоне ответственности управляющих компаний. Поэтому все связанные с этим вопросы кемеровчанам следует адресовать в свои жилищные организации.

К настоящему моменту Сибирская генерирующая компания закончила проведение в Кемерове запланированных на 2019 год профилактических испытаний тепловых сетей.

По оперативным данным, в ходе испытаний СГК выявила в этом году в городе на магистральных и внутриквартальных теплосетях 365 дефект (для сравнения: в 2018 году их количество составило 296). Больше всего повреждений — 267 — вновь было зафиксировано на внутриквартальных теплотрассах. Сейчас ремонтные бригады завершают устранять обнаруженные дефекты трубопроводов, что не оказывает влияния на бесперебойность горячего водоснабжения потребителей.

Сибирская генерирующая компания продолжает подготовку теплосетевого комплекса кузбасской столицы к отопительному сезону 2019−2020 года.