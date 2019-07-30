Кемерово, 30 июля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Воспитанники центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском государственном технологическом университете «УникУм», который создан при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), получили награду «Надежда Кузбасса» и провели рабочий день с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Воспитанники центра «УникУм» провели рабочий день с губернатором Кузбасса

Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, двое воспитанников центра детского научно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» Егор Петерс и Михаил Лузин, а также еще десять лучших школьников региона получили приглашение принять участие в рабочем дне главы Кемеровской области. 25 июля ребята провели очень насыщенный и полный событий день вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Начался день с экскурсии по зданию администрации Кемеровской области. После этого школьники присоединились к губернатору, с которым посетили один из главных объектов, планируемых к запуску в новом учебном году, — кадетский корпус. Кроме того, они приняли участие в совещании заместителей губернатора, познакомились с работой секретариата и приемной губернатора. Вместе с главой региона юные «уникумы» давали интервью и участвовали в торжественном приеме в честь работников торговли.

«Сложно было выделить время, но дети — наше будущее, поэтому я с удовольствием рассказал им о работе губернатора и провел с ними рабочий день», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Центральным событием дня для Егора Петерса и Михаила Лузина стало вручение им областных наград «Надежда Кузбасса». Воспитанники образовательного центра Фонда Андрея Мельниченко в минувшем учебном году показали высочайшие результаты на российских и международных конкурсах, а их разработка — датчик для медицинского жгута Mebell — вошла в топ перспективных инновационных проектов региона.