Ереван, 30 июля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Компания «Санитек», которая занимается вывозом мусора Еревана, и согласно договору имеет монополию на этот вид деятельности, сегодня, 30 июля, заявила о проведении в Тбилиси пресс-конференции о проблемах вывоза мусора из Еревана и пообещала взять на себя все расходы проезда журналистов.

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После того, как в сети появились записи некоторых известных журналистов с призывом бойкотировать зарубежную пресс-конференцию армянского оператора, «Санитек» перенесла конференцию в Ереван на более поздний срок.

После прихода к власти в Ереване нового городского руководства во главе с Айком Маруяном, столичные власти столкнулись с неудовлетворительной работой мусорного оператора. Чтобы застраховать себя от проблем, если «Санитек» будет не в состоянии выполнять взятые на себя договорные обязательства, власти Еревана начали приобретать мусороуборочную технику.

29 июля мэр Еревана Айк Марутян заявил о готовности решить мусорную проблему Еревана без помощи компании «Санитек».

После того, как стало известно, что «Санитек» решил провести пресс-конференцию за пределами Армении, в Армении начали гадать зачем армянскому мусорному оператору говорить о проблемах вывоза мусора в Тбилиси. После этого в армянских СМИ появилась информация о том, что у армянских налоговиков есть претензии к компании. Есть также информация о том, что против руководства компании возбуждено уголовное дело.