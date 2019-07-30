Калуга, 30 июля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. 29 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел осмотр дворовых территорий в центральной части города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Александр Иванов: День города Калуга должна встретить красивой и ухоженной

Калужане обеспокоены большим количеством разрытий на тротуарах и во дворах, только в ходе подготовительных работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД) произведено порядка 250 разрытий для перекладки инженерных коммуникаций, кроме того МУП «Калугатеплосеть» и Калужский областной водоканал ведут замену труб в плановом порядке и в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Что касается работ по проекту БКД, то здесь можно быть уверенным в том, что разрытия будут ликвидированы, а асфальтовое покрытие и тротуарная плитка восстановлены, — подчеркнул Александр Иванов. — За работой ресурсоснабжающих организаций во дворах потребуется осуществлять регулярный контроль. Разрытия на дворовых территориях также должны быть своевременно ликвидированы, асфальтовое покрытие восстановлено, дворы не должны оставаться перекопанными до глубокой осени. Я предложил специалистам Городской управы составить интерактивную карту разрытий на территории города и осуществлять жёсткий контроль за ходом работ».

Также глава городского самоуправления проверил состояние детских и спортивных площадок.

«Если детская площадка в районе дома № 15 по площади Победы находится в хорошем состоянии, то о спортивной площадке в районе дома № 160 по улице Суворова такого не скажешь, — отметил Александр Иванов. — Ограждение площадки пришло в негодность: острые металлические прутья представляют опасность для детей. В управление городского хозяйства были направлены соответствующие запросы, в ближайшее время специалисты приведут ограждение в надлежащий вид».

В настоящее время площадка не является собственностью муниципалитета, после проведения инвентаризации она будет включена в казну и передана в оперативное управление одному из подведомственных учреждений Городской управы. Аварийное и опасное оборудование будет демонтировано.

Немало проблем жителям создают шумные компании молодых людей, облюбовавших спортивную площадку в районе дома № 3 по улице маршала Жукова.

«Полиции и сотрудникам Городской управы необходимо обратить самое пристальное внимание на эту проблему, — уверен глава городского самоуправления. — Городские власти приложили немало усилий для того, чтобы создать комфортные условия для калужан, предоставить им возможности для отдыха и занятий спортом. Случаи вандализма должны решительно пресекаться, а нарушители привлекаться к административной ответственности».

Как подчеркнул Александр Иванов, ко дню города предстоит выполнить большой объём работ по благоустройству, завершить ремонт дорог и дворовых территорий, навести порядок на детских и спортивных площадках. Свой очередной день рождения Калуга должна встретить красивой и ухоженной.