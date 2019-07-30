Москва, 30 июля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Ведомство даст оценку действиям организаторов, участников и других лиц, призывавших к массовыми беспорядкам

Sledcom.ru Следственный комитет России

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы.

«На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них», — цитирует слова помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой ТАСС.

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