Москва, 30 июля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В московских аэропортах 30 июля задержано и отменено 35 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

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По данным онлайн-табло, в 16:40 по московскому времени в аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов, во «Внуково» — девять рейсов задержано, два отменено, в «Домодедово» — 13 рейсов задержано и два отменено.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причины сбоев авиасообщения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове завершаются работы в рамках обустройства подъездных путей к новому международному аэропорту «Гагарин».