Пермь, 30 июля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В Пермском крае за нарушение санитарного законодательства в загородных детских лагерях и санаторно-оздоровительных лагерях наложено штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. Составлено 296 протоколов об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Прикамью.

Цитата из хф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

На территории региона во вторую смену летней оздоровительной кампании работало 162 организации отдыха и оздоровления, в которых отдохнули более 13,3 тыс. несовершеннолетних.

Обращений на предоставление некачественной услуги в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по итогам смены не поступало.