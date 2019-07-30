Калуга, 30 июля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. 29 июля в Калуге на совещании руководителей подразделений Городской управы был заслушан отчёт об организации работы по ремонту образовательных учреждений в рамках программы «Старым школам — новую жизнь». Как напоминает пресс-служба Городской думы Калуги, ранее глава городского самоуправления Александр Иванов выразил обеспокоенность в связи с очень длительным процессом подготовки проектно-сметной документации и поздним началом работ. Всего планировалось отремонтировать 12 школ на сумму 75 миллионов рублей, работы должны были быть завершены до 1 сентября.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили ход реализации программы «Старым школам – новую жизнь»

«Работа по подготовке проектной документации проведена неудовлетворительно, в результате аукционы по выбору подрядчиков состоялись уже в самом разгаре строительного сезона, — подчеркнул Александр Иванов. — Кроме того в школах №3, №9 и № 14 работы не будут выполнены в полном объёме».

Как сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства» Кирилл Данилычев, по четырём объектам аукционы не состоялись, подрядчики отказались от ремонта школ № 3, 9, 14 в связи с тем, что здания являются памятниками архитектуры и заказчиком были установлены очень жёсткие сроки выполнения работ. Также не состоялся аукцион по ремонту школы №17. Повторный аукцион по выбору подрядчика для ремонта школы №17 планируется провести 1 августа. На восьми объектах начались ремонтные работы. Ремонт школы №47 завершён на 70%, на 60% выполнены работы по ремонту гимназии № 19, половина работ выполнена в школе №6, 40% работ выполнено в школе №18, работы на 20% выполнены в школах №8 и №22. Лишь 10% работ выполнено в школе № 21.

Депутат Городской думы, директор школы №5 Сергей Зеленов в свою очередь поднял вопрос ремонта спортивного зала школы. «Девять месяцев назад подрядчику был озвучен ряд претензий по качеству работ, и до сих пор они не были устранены, — сообщил Сергей Зеленов, — также не решён вопрос с установкой в спортзале приточно-вытяжной системы вентиляции. В ходе ремонта деревянные полы и окна спортивного зала были заменены на пластиковые, установка вентиляции совершенно необходима».

Городской голова Дмитрий Разумовский поручил устранить все замечания и активизировать работу по установке вентиляционной системы. В школах №3, 9 и 14 градоначальник распорядился выполнить необходимые работы по текущему ремонту, а капитальный ремонт учреждений провести в следующем году в приоритетном порядке. Ремонт остальных 8 школ было поручено завершить к 1 сентября.