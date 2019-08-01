В ряде регионов России и зарубежья участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Так, в Нижегородской области число пострадавших от клещей за последнюю неделю удвоилось — к медикам обратились около 700 человек. Выросло число пострадавших и в Дагестане. На Алтае с начала сезона из-за нападения клещей в больницы обратились около 3,3 тыс. человек, в соседнем Алтайском крае — 7870 тыс. человек. В Бурятии зафиксировано более тысячи нападений. Ситуацию в Литве вокруг заражений инфекциями, переносимыми клещами, можно приравнять к эпидемии. Между тем Роспотребнадзор констатирует, что в настоящее время в России обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений.

Andy Murray Клещ

16:54 30.07.2019 Однако это ещё далеко не конец сезона. По словам специалистов, с конца июня и до конца августа развиваются так называемые нимфы — юная стадия развития клеща, которых люди часто не замечают на себе. При этом нимфы также способны переносить болезни, в том числе и клещевой тиф. Заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов членистоногих. Для этого достаточно выпить сырое молоко коз и коров, которых кусают клещи.

16:57 30.07.2019 25 июля Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что за последнюю неделю в регионе в два раза участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей — к медикам обратились около 700 человек. Выявлено четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, причём один случай связан с употреблением некипяченого козьего молока, три других — от укусов клещей в Шахунском и Ветлужском районах. Также зарегистрировано 33 случая заболеваемости клещевым боррелиозом, что соответствует уровню прошлого года. В основным клещи нападают на людей в лесных массивах — 37% случаев, на территории сел и деревень — 27,0%, на придомовых территориях — 17,5%, садово-огородных участках — 10,2%, а также в парках и на пляжах. Читайте также: Они наступают! В Нижегородской обл. удвоилось число пострадавших от клещей

16:58 30.07.2019 От укусов клещей в Дагестане за первое полугодие 2019 года пострадали 735 человек, в том числе 301 ребёнок. За весь 2018 год эта цифра составляла 554. С провизорной целью были госпитализированы 25 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, больше всего в медучреждения обращались жители Махачкалы — 184 человека. В лидерах также город Хасавюрт, Кизлярский, Тарумовский и Хасавюртовский районы республики. Читайте также: В Дагестане растет число жителей, пострадавших от клещей

17:02 30.07.2019 Жителей Ростовской области продолжают атаковать клещи. По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, за первое полугодие с жалобами на укусы клещей к медикам Ростовской области обратились 5032 человека, в том числе 1597 — детей в возрасте до 14 лет. В Новочеркасске врачи зарегистрировали случай заболевания опасным для человека иксодовым клещевым боррелиозом. В Ростовской области два человека после укусов клещей погибли. Читайте также: Клещевая атака: 37 жителей Ростовской области заболели Крымской лихорадкой А также: Клещи атакуют жителей Ростовской области — два человека погибли

17:04 30.07.2019 1 тыс. 694 жителя Орловской области, пострадавшие от клещей, обратились к медикам с начала года. Среди пострадавших 590 детей. В регионе уже зарегистрировано два случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом. При этом, согласно данным лабораторных исследований, среди клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составляет более 18%. Об этом: 1,7 тыс. жителей Орловской области пострадали от клещей

17:06 30.07.2019 За последние пять лет количество заболевших клещевым тифом в Республике Алтай увеличилось в полтора раза. «С 2014 по 2018 год это заболевание перенесли более тысячи человек. Наиболее напряженные очаги инфекции находятся на территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского районов», — рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора. В 2019 году с начала сезона из-за нападения клещей в больницы обратились около 3,3 тыс. человек. Заболевших сибирским клещевым тифом зарегистрировано 44 человека, 20 из которых — дети. Читайте также: Число заболевших клещевым тифом на Алтае выросло в полтора раза

17:06 30.07.2019 Активность клещей растет в Карачаево-Черкесии. За помощью к медикам обратились уже 418 человек, в том числе 160 детей. Больше всего укушенных в столице республики — 231. Меньше всего пострадавших в Урупском районе — всего четыре человека. Читайте также: Роспотребнадзор рассказал, где чаще кусают клещи в Карачаево-Черкесии

17:09 30.07.2019 С начала весны 2019 года в Бурятии за медицинской помощью после укусов клещей обратились более тысячи человек, треть из которых — дети. Данный показатель почти на треть ниже данных аналогичного периода прошлого года. При этом реальная цифра может быть гораздо больше, учитывая, что некоторые пострадавшие не сообщают об укусах врачам. Зачастую это просто невозможно сделать, поскольку нападения членистоногих происходят далеко от медицинских учреждений и поселений вообще. Читайте также: Клещи атакуют: пострадали уже более тысячи жителей Бурятии

17:13 30.07.2019 Конгресс США заподозрил Пентагон в распространении клещевого боррелиоза, инициировав проведение расследования. Автор запроса — конгрессмен-республиканец Крис Смит— рассказал, что он прочитал несколько книг и статей, в которых утверждалось, что «правительство США проводило в период между 1950 и 1975 годами исследования с целью превратить клещей и других насекомых в биологическое оружие». Читайте также: Конгресс США заподозрил Пентагон в распространении клещевого боррелиоза

17:15 30.07.2019 Ситуацию в Литве вокруг заражений инфекциями, переносимыми клещами, можно приравнять к эпидемии, а власти страны должны ввести срочную бесплатную вакцинацию населения от клещевого энцефалита. Такое мнение высказывает депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Айсте Гедвилене, которая отправила соответствующий депутатский запрос в литовский минздрав, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 июля. По мнению политика, на это указывает статистика заражений в Литве. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Литве на 100 тыс. жителей приходится 15 случаев заболеваний клещевыми инфекциями, тогда как ВОЗ рекомендует странам начать бесплатную вакцинацию населения при уровне 5 заболеваний на 100 тыс. жителей, то есть в три раза меньше, чем сегодня в Литве. Читайте также: В Литве распространение клещевых инфекций приравнивают к эпидемии

17:15 30.07.2019 С начала сезона число граждан, обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами клещей в Кировской области, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%. При этом уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом соответствует предыдущему году, а заболеваемость боррелиозом даже снизилась. Читайте также: В Кировской области число пострадавших от клещей выросло на 4,5%

17:16 30.07.2019 В Новосибирске 17-летний школьник впал в кому после наползания клеща. Информация о произошедшем появилась на странице группы «Ключ-Камышенское плато» в социальной сети «ВКонтакте». Со ссылкой на врачей сообщается, что энцефалит у молодого человека, скорее всего, обнаружился не после укуса, а после наползания клеща. Когда и где клещ прополз и навредил парню, неизвестно. Отмечается, что для лечения требуются дорогостоящие лекарства. Мать школьника обратилась в министерство здравоохранения Новосибирской области. Родные также просят помочь неравнодушных — собрать необходимую для лечения сумму. По словам родных, сутки в палате обходятся в 9,5 тысяч рублей. За 24 дня, которые подросток уже провёл в больнице, накопилась сумма в 228 тысяч рублей. Тем временем в пресс-службе министерства здравоохранения региона опровергают информацию о платном лечении, подчеркивая, что экстренная медицинская помощь в России оказывается бесплатно. Однако касается это пребывания в реанимации. В то время как в больнице может быть платное отделение, где сутки пребывания в палате могут стоить 9,5 тысяч рублей. Читайте также: Новосибирский школьник почти месяц находится в коме после наползания клеща

17:22 30.07.2019 За неделю с 22 по 28 июля из-за укусов клеща в медицинские учреждения Новосибирской области обратились 158 человек. Чаще других обращаются жители Искитимского, Ордынского, Колыванского, Тогучинского, Черепановского, Карасукского, Болотнинского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, районов, а также Бердска и Новосибирска. Как уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории области эндемичными по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом являются 20 районов и три города, на территории которых проживают более 2,5 миллиона человек. Из 1232 проведённых исследований вирус клещевого энцефалита обнаружен у 14 экземпляров клеща, возбудитель клещевого боррелиоза — у 61 экземпляра. В настоящее время в регионе идёт обработка мест массового скопления людей. Читайте также: За неделю клещи покусали почти 160 новосибирцев

17:44 30.07.2019 В Чувашии с 19 по 26 июля зарегистрировано 170 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в их числе 58 детей. Среди обратившихся — 79 чебоксарцев. Об итогах лабораторных исследований в управлении Роспотребнадзора по Чувашии не сообщают. При этом в республике при исследовании клещей, снятых с людей, ранее определялись возбудители клещевого вирусного энцефалита, что нехарактерно для региона. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве констатировали резкий рост активности клещей. В частности, по состоянию на 11 июня в больницы из-за присасывания клещей обратились 632 человека, что в 1,6 раза больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

17:45 30.07.2019 В Чувашии с начала сезона акарицидные обработки проведены на площади более 600 га, в том числе обработано более 480 га территорий детских оздоровительных учреждений.

17:45 30.07.2019 В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля. Сообщается, что ведомство проводит оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей. В регионах обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 350 тыс. клещей. Читайте также: Роспотребнадзор проводит мониторинг в связи с началом активности клещей

17:46 30.07.2019 В Марий Эл количество обращений к медикам из-за укусов клещей, напротив, значительно снизилось. По сравнению с прошлым годом число пострадавших сократилось на 16,9% — до 1 124 человек. Один из пострадавших заболел клещевым вирусным энцефалитом, восемь человек — клещевым боррелиозом. Читайте также: В Марий Эл к медикам из-за укусов клещей обратились более 1 тысячи человек

17:53 30.07.2019 Бабезиоз — ещё одна болезнь, переносчиками которой являются клещи, заявила в интервью Шведскому радио Лунда Кристина Перссон, старший врач лабораторной медицины. Передаваемый через укусы клеща бабезиоз вызван присутствующими в кровяных тельцах паразитами. Его симптомами являются повышенная температура тела и ломота. Если болезнь не лечить, то паразиты могут оставаться в крови, причём при слабом иммунитете человек может умереть. Напомним, до сих пор было известно, что клещи являются переносчиками энцефалита и боррелиоза. Читайте также: Стало известно о новой болезни, переносимой клещами

18:09 30.07.2019 В Кабардино-Балкарии за помощью к врачам после укусов клещей обратились 880 человек, в том числе 368 детей. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что заразившихся крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекциями, передающимися с укусами клещей, в регионе в 2019 году не зарегистрировано. Кроме того, в отличие от других регионов России, в республике отмечается снижение активности клещей. Читайте также: Число укушенных клещами в Кабардино-Балкарии достигло 880 человек

18:14 30.07.2019 В России акарицидная обработка проведена на площади 165,4 тыс. гектаров. В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся обработки крупного и мелкого рогатого скота. Читайте также: В России от клещей обработана территория площадью 165,4 тысячи гектаров

18:49 30.07.2019 От клещевого энцефалита до настоящего времени привиты 2,764 млн жителей России. В регионах для исследования клещей подготовлены лаборатории, исследованы 350 тыс. клещей. Читайте также: От клещевого энцефалита привиты более 2,5 млн жителей России

19:59 30.07.2019 В Ингушетии пострадали от укусов клещей с начала клещевого сезона 288 человек. Среди них почти половина детей в возрасте до 14 лет — 139 человек. В 2018 году за весь период активности клещей в медицинские организации республики обратились 375 пострадавших от укусов этих вредных паразитов — разносчиков инфекции. Читайте также: Половина пострадавших от укусов клещей в Ингушетии — дети

21:00 30.07.2019 От укусов клещей в Псковской области с марта 2019 года пострадали 3213 человек, в том числе 752 ребёнка — это на 3,6% выше уровня среднемноголетнего показателя. В регионе зарегистрированы два случая заболевания клещевым боррелиозом. Об этом: В Псковской области растёт число пострадавших от укусов клещей

05:36 31.07.2019 В Нижнекамске (Татария) из-за активности клещей вплоть до октября планируют повторно обработать свыше 100 га лесных массивов. Читайте подробнее: Повторную обработку городских лесов от клещей выполнят в Нижнекамске

05:43 31.07.2019 В Красноярском крае продолжается снижение активности природного очага клещевых инфекций, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За неделю с 19 по 25 июля в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща обратились 523 человека, в том числе 353 ребенка. Это на 27,9% ниже уровня предыдущей недели. Об этом: В Красноярском крае снижается активность клещей

06:14 31.07.2019 Клещ

07:28 31.07.2019 В Хакасии с начала эпидсезона от клещей пострадали 3229 человек, в том числе 753 ребёнка. Подробности в материале: В Хакасии с начала эпидсезона от клещей пострадали 3229 человек

07:54 31.07.2019 В Свердловской области с начала года по 29 июля зарегистрировано 30 870 случаев нападения на человека клеща. Данный показатель находится на уровне среднемноголетних данных, пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребндзора корреспонденту ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Свердловской области за неделю от укуса от клещей пострадали 555 человек

09:25 31.07.2019 Обращаемость населения Пермского края к медикам с жалобами на укусы клещей в пределах многолетних максимальных значений, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. С начала весны 2019 года за медицинской помощью обратились 18 612 человек, среди них 3394 ребенка. За неделю (22−28 июля) от клещевых атак пострадали 911 человек, в том числе 124 ребенка. Читайте также: В максимальных пределах: за неделю от клещей пострадали 911 пермяков

10:00 31.07.2019 В сезоне 2019 года в Ленинградской области количество обращений граждан к медикам по поводу присасываний клещей возросло на 29,9%. Выросло и число случаев заболевания энцефалитом и боррелиозом. Подробности в материале: В Ленобласти количество укушенных клещами возросло на 30%

10:18 31.07.2019 268 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 72 ребёнка, обратились за помощью в медицинские организации в Калужской области только за последнюю неделю. Лабораторно было исследовано 284 экземпляра клещей, снятых с людей, у 52 экземпляров был выявлен клещевой иксодовый боррелиоз — опасное заболевание для человека. В 2018 году в больницы Калужской области по поводу укусов клещами обратились 2 тыс. 696 человек, тогда как годом ранее — всего 1688, то есть число пострадавших увеличилось на 60%. Заболели иксодовым боррелиозом в 2018 году 124 человека, а в 2017 году — лишь 52. Читайте также: В Калужской области ежегодно растет число пострадавших от укусов клещей

11:52 31.07.2019 Более двух тысяч жителей Белгородской области пострадали от укусов клещей с начала года, в регионе уже зарегистрировано 34 случая клещевого боррелиоза. При этом, по данным экспертов, лишь 9% от общего числа укусов клещей приходится на долю мест массового отдыха, леса и пруды. Больше всего иксоды досаждают людям на приусадебных участках, дворовых территориях, дачах и при прогулке по лугам — 87% обращений. Об этом: В Белгородской области выявлено 34 случая клещевого боррелиоза

15:28 31.07.2019 Саратовская область не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства на 23 июля, всего по области за помощью к медикам обратилось 640 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 200 детей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже на 17% аналогичного периода прошлого года. Всего исследовано 473 экземпляра клещей. При этом выявлено 4 положительные пробы на клещевой боррелиоз при исследовании клещей, снятых с людей, и 8 экземпляров клещей положительных на клещевой боррелиоз, добытых в природных биотопах (Аткарский и Энгельсский районы Саратовской области). Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области. Подробности в материале: Саратовская область не является эндемичной зоной по клещевому энецефалиту

15:38 31.07.2019 Для собак присасывание клещей не менее опасно и может спровоцировать не только энцефалит и гибель питомца в течение одного-двух дней, но и пироплазмоз, бартонеллёз, а также боррелиоз. Наблюдение за животным после взаимодействия с клещами необходимо продолжать в течение нескольких недель, обращая внимание на любые признаки ухудшения здоровья питомца. Читайте также: Клещи смертельно опасны для собак: как уберечь питомца

17:10 31.07.2019 С начала сезона по итогам исследования 4 533 экземпляров клещей, снятых с людей в Самарской области, в 179, или 3,9%, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Боррелиями были заражены 128 из 4 407 экземпляров, что составляет около 2,9%. За прошедшую неделю на территории региона был зафиксирован случай заболевания боррелиозом. Читайте также: В 4% самарских клещей обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита

19:01 31.07.2019 В Югре в 2019 году наблюдается спад обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. На 29 июля в регионе зарегистрировано 3 386 случаев присасывания вредоносного членистоногого, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. С начала пробуждения клещей в ХМАО подтверждён диагноз вирусного клещевого энцефалита у трёх больных, в том числе у ребёнка двух лет. Все случаи завозные из Тюменской области. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита. Диагноз иксодового клещевого боррелиоза подтверждён у четырёх больных, в том числе у одного ребёнка. Два человека подцепили заразных клещей в Сургутском и Нижневартовском районе, остальные привезли клещей из Курганской области и Башкирии. Читайте также: В Югру заразных клещей везут из Башкирии, Тюменской и Курганской областей

19:18 31.07.2019 По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Курганской области с весны 2019 года зарегистрировано 3 835 пострадавших от присасывания клещей, что находится на уровне средних многолетних данных. На сегодняшний день диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтверждён у 22 человек, в том числе у 4 детей. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» подтверждён у 23 человек, в том числе у 1 ребенка. Все пострадавшие были не привиты от вируса клещевого энцефалита. В 2019 году в Курганской области акарицидные обработки проведены на территории 1255,4 га, в том числе возле оздоровительных детских учреждений — 539,3 га. Об этом: В Курганской области клещи заразили энцефалитом и боррелиозом 45 человек

19:39 31.07.2019 В Тюменской области эпидемиологи отмечают резкое снижение активности клещей. Зафиксированы единичные случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. Если в 2018 году к июлю 34 тюменца заболели клещевым энцефалитом, то в 2019-м лишь 11. С начала 2019 года в медучреждения с присасыванием клещей обратились почти две тысячи человек. В 2018 году число обратившихся к июлю составляло 13 тысяч. В регионе ежегодно проводится акарицидная обработка мест массового скопления людей. В этом году в Тюменской области обработано 6 тыс. га парков и мест отдыха. Подробности в материале: В Тюменской области сократилось число заболевших клещевым энцефалитом

08:11 01.08.2019 Клещ WWalas

10:59 01.08.2019 Пензенская область не является эндемичным регионом по клещевому вирусному энцефалиту. Однако с начала сезона иксодовым клещевым боррелиозом заболели 16 человек. Акарицидная обработка на территории региона практически завершена, обработано более 96% планируемых территорий. Читайте также: С начала сезона 16 жителей Пензенской области заболели клещевым боррелиозом

11:17 01.08.2019 В Удмуртии к медикам из-за укусов клещей обратились с начала сезона 14 276 пострадавших, в том числе 2679 детей. Основная часть обращений связана со случаями присасывания клещей в Ижевске — 50,9%. По сравнению с показателем прошлого года на аналогичную дату от укусов клещей в 2019 году пострадало на 8,15% больше. Читайте также: В Удмуртии число пострадавших от клещей выросло на 8%