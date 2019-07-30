Курган, 30 июля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Курганской области ликвидирована комиссия по правам человека. Согласно действующему федеральному законодательству, защитой прав человека в Зауралье занимается аппарат уполномоченного по правам человека, поясняет оптимизацию органа пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Отмечается, что комиссия по правам человека в Курганской области была создана в 2009 году, но последнее заседание она проводила в 2016 году. Количество обращений в комиссию последние три года снизилось в четыре раза. Если до 2016 года ежегодно в комиссию по правам человека в среднем поступало порядка 160 индивидуальных и коллективных обращений, то в 2018 году их было всего 34.

9 июня 2019 года уполномоченным по правам человека в Курганской области был назначен Борис Шалютин. Во избежание дублирования функций было принято решение о ликвидации фактически неработающей комиссии.