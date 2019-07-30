Калуга, 30 июля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Калужской области заключены контракты на поставку и установку современного мультимедийного оборудования для создания в муниципальных районах виртуальных концертных залов на сумму 13 млн рублей. С помощью залов, оснащённых современной техникой, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России, у слушателей отдаленных районов области появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах. Также в муниципалитетах можно будет смотреть видеозаписи или онлайн-трансляции лучших образцов академического музыкального искусства. Об этом 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru Жители Калужской области станут зрителями виртуальных концертных залов

Уже в 2019 году мультимедийное оборудование и скоростной интернет появятся в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, домах культуры города Медыни и поселка Середейск Сухиничского района, музее-заповеднике «Полотняный завод», Тарусской картинной галерее, а также библиотеках Жиздринского и Жуковского районов.

Проект Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийский виртуальный концертный зал» был создан в ноябре 2014 года, когда при подведении итогов Года культуры в России министр культуры России Владимир Мединский объявил о Всероссийском концертном зале как об одном из приоритетных направлений развития концертного дела в России. Калужская область вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках национального проекта «Культура» на создание в 2019 году виртуальных концертных залов.